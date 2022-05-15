美墮胎權恐遭廢 6旬嬤時隔50年再回街頭示威

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國各地今天有數萬民眾湧上街頭，高呼口號、揮舞標語，以實際行動呼籲保障一個安全、合法的墮胎管道。有示威民眾50年前也曾聲援墮胎權，直呼不敢相信自己再度回到街頭。

綜合法新和路透社報導，2日外洩的一份意見草案顯示，保守派大法官占多數的美國最高法院準備推翻1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中所做的保障墮胎權裁定。而主辦單位預料，全美各地今天的遊行，將會是這個「盛夏之怒」的開端。

最高法院最終裁定要等到6月才出爐，屆時可能將禁止墮胎的議題交還給州議員處理。「羅訴韋德案」若遭推翻，美國50州約半數會立即禁止或嚴格限制墮胎。

62歲民眾范羅蘇（Brita Van Rossum）特地從賓州費城郊區到華府參加人生第一場墮胎權遊行。她說：「如果一個人無法選擇是否要生孩子，如果這不是基本人權，我不知道什麼才是。」

從紐約、亞特蘭大、芝加哥到洛杉磯，美國各地民眾都在「少在我們身體設禁令」（Bans Off Our Bodies）的口號下上街遊行，民主黨人希望可以讓民眾將這股怨氣轉為對該黨的支持，重挫共和黨預計在11月期中選舉取得的斬獲。

今天規模最大的示威活動出現在華府，主辦單位估計有2萬人聚集在華盛頓紀念碑（Washington Monument），儘管下著小雨，仍穿過國家廣場（National Mall）、行經美國國會大廈，最後抵達最高法院。

德州和肯塔基州也有數以千計民眾走上街頭；全美各地還有規模則較小的示威活動。

而64歲民眾羅森邦（Nanette Rosenbaum）在紐約告訴法新社，她青少年時期就曾為墮胎權上街示威，「我從沒料到50年後我會再次回到街上」。

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高齡80歲，1973至1981年間代表紐約的前國會議員霍茲曼（Elizabeth Holtzman）表示，曝光的意見草案「把女性如物件對待，比完整的人還不如。」

根據最新Politico/晨間諮詢（Politico/Morning Consult）的民調，53%美國選民認為「羅訴韋德案」不應該被推翻，比上個星期高出3個百分點；58%認為有必要投票給一位支持墮胎管道的候選人。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110515