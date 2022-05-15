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智利一晚兩案 防長家遭搶劫、總統護衛遇襲

2022/5/15 15:39
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（中央社聖地牙哥14日綜合外電報導）智利當局表示，國防部長費南德茲家遭人闖入搶劫，歹徒毆打部長的兒子並威脅她的丈夫。此外，總統安全小組一名護衛也在另一案中被匪徒射傷手臂，歹徒還偷走一部總統座車。

法新社報導，費南德茲（Maya Fernandez）位於首都聖地牙哥（Santiago）努諾亞區（Nunoa）的家宅昨天晚間遇襲，當時她本人並不在家。費南德茲為智利前社會主義領袖阿言德（Salvador Allende）的孫女。

地區警長卡繆（Jean Camus）今天宣布：「國防部長家發生搶劫案…不明人士偷走了現金和一部車」。

同一晚，總統波里奇（Gabriel Boric）的一名護衛也遇搶劫，並被射傷；事發時他坐在官方座車內，一群男子上前襲擊他。

事發地點位於聖地牙哥南部聖米格（San Miguel）地區，這名護衛正要將車駛回總統府。警方表示，歹徒將他載到聖地牙哥北方一個城鎮，將他射傷並丟棄在街上，再駕車逃逸。目前沒有這名護衛情況的消息。

智利官員呼籲應加倍努力控制犯罪及改善治安。

內政部副部長孟薩夫（Manuel Monsalve）表示：「我們已採取具體行動來取締組織犯罪。」

智利目前的犯罪情況，無論數量與嚴重性都在急劇上升；一名官員曾稱，智利正處於「重返民主以來，治安最敗壞的時候」。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110515

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