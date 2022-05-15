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印度大城紀念衛塞節 禁肉令掀辯論

2022/5/15 19:04
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（中央社記者林行健新德里15日專電）明天是衛塞節，印度南部大城班加羅爾（Bengaluru）的市政管理單位宣布禁止宰殺牲畜及販賣肉品1天。這項決定也再度掀起網民辯論。

衛塞節（Buddha Purnima）是南傳佛教紀念佛教教主釋迦牟尼佛誕生、成道、涅槃的節日，訂於每年5月的月圓之日，今年落在5月16日。

班加羅爾市政法人機構今天發布通告，為配合衛塞節，明天全市的屠宰場不得宰殺牲畜，各市場也不准販賣肉品。

每逢宗教節慶禁止販賣肉品，在班加羅爾市已是一個傳統。在4月份的印度教拉瑪節（Rama Navami），全市同樣禁止販賣肉品。

事實上，不只是班加羅爾市，印度許多城鎮也會在特定宗教節日禁肉，甚至禁酒，有時長達數天；而一些「聖城」更是全年禁止葷食，遊客不論何時去訪，在餐廳裏都只能吃到素菜。

這些城市在宗教節日禁肉、禁酒的主要理由是顧及信徒情感，因為這些宗教的信徒不希望有動物的生命在節慶當天消逝，也不希望在前往宗教場所敬拜的路上看到生肉或聞到肉味。

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班加羅爾市的通告使得禁肉措施再次在網路上掀起辯論。除有市場小販發聲，希望政府照顧到他們的生計之外，也有網民提出「食物選擇權」的概念，認為不應把特定族群的飲食習慣強加到其他人身上。

還有網民認為，印度部分社區存在宗教對立的現象，一些激進組織會蓄意在特定宗教族群的社區公開屠牛或宰豬，以激起仇恨，再從中謀取政治利益，因此在宗教節日禁肉並非壞事。（編輯：韋樞）1110515

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