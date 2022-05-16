瑞典加入北約勢在必行 國會多數黨派支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電）繼瑞典執政黨社會民主黨（Social Democratic Party）昨日做出支持瑞典加入北約的決定後，國會第三大黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）也表態支持，瑞典加入北約勢在必行。

目前瑞典國會正在針對上周五政府當局做出的國家安全報告以及北約會員資格的議題進行相關辯論。

瑞典國會8個政黨中，目前只有綠黨（Green Party）與左派黨（Left Party）依舊反對瑞典加入北約，兩黨在國會中分別占了16與27個席次，只占瑞典國會12%的席次。

就在辯論即將開始之前，國會第三大黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）的主席歐葛森（Jimmie Åkesson）告訴瑞典電視台（SVT），瑞典民主黨將支持瑞典加入北約，主要原因是芬蘭在昨天做出了明確的決定，因此瑞典應該跟進。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）在辯論開始時說，社民黨支持加入北約，她也重申，瑞典的安全會因為申請加入北約而受到更多威脅，但她深信瑞典與芬蘭能夠攜手平安度過這個艱難的時刻。

在野最大黨溫和黨的主席克里斯德森（Ulf Kristersson）對安德森與社民黨的決定感到滿意，他也感謝安德森在過去幾個月在瑞典國家安全議題上，與溫和黨的合作。

克里斯德森也說，當戰爭與和平、生與死不再只是歷史課本上的敘述，而已經在周遭真實上演時，就是該採取行動的時候了。他說，這是瑞典史上的重要一天，他對此感到驕傲。

持支持意見的基督教民主黨（Christian Democratic Party）也對總理安德森與內閣在這個艱難時刻中做出所有的努力表示感謝。

持反對意見的左派黨則表示，瑞典將繼續支援烏克蘭、抵制俄羅斯，這是眼下最要緊的，而不是送出北約會員申請。左派黨認為這麼重大的議題卻沒有讓更多人民加入討論，甚至舉行公投，是有問題的。

左派黨認為，經由加強瑞典自身的防禦能力，以及跟芬蘭與其他北歐國家持續的緊密合作，才是對瑞典國家安全最有利的。

今天國會辯論後並不會產生正式決定，最後的決定權仍在政府手中，瑞典國防部長胡特奎斯特（Peter Hultqvist）在今早接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，今天政府將會做出明確決定。（編輯：高照芬）1110516