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北韓新增6人發燒亡 部署萬人協助追蹤潛在患者

2022/5/17 10:24
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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓數天前證實出現首起COVID-19確診病例後，今天通報新增6人因「發燒」死亡，當局除加強軍方對藥品的發放，還部署上萬名衛生工作者，協助追蹤潛在患者。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，軍方「已緊急在平壤市所有藥局強力部署，並開始供應藥物」。

儘管北韓領導人金正恩下令實施全國性封鎖，以減緩疾病在未接種疫苗的人群中傳播，但根據報導，截至昨晚，北韓「死亡人數達56人」，超過148萬3060人發燒，至少66萬3910人正在接受治療。報導並未說明有多少人的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性。

綜合法新社和路透社報導，金正恩昨天在政治局召開的緊急會議中，痛批醫療衛生官員在防疫方面應對不佳，特別是未能讓藥房保持全天候營業以分發藥物。

北韓中央通信社今天報導，「已採取緊急措施立即修正對藥物供應的偏差」，包括平壤藥局24小時營業。

自北韓12日首度證實出現第一起COVID-19確診病例以來，金正恩已成為北韓因應疫情的前線與核心，監督幾乎每天召開的政治局防疫緊急會議。他說，這場疫情是北韓建國以來的「最大動盪」。

北韓中央通信社在另一份新聞稿說，勞動黨政治局部分高官也走訪了藥局和藥物管理辦公室，查看供需情況，

報導指出，約有1萬1000名官員、教師和接受醫學訓練的學生昨天參與「對所有居民的強化體檢」，以找出發燒患者。

專家表示，北韓是全球醫療照護系統最糟的國家之一，醫院設備簡陋，加護病房為數不多，也沒有COVID-19治療藥物或大規模篩檢能力。

北韓中央通信社補充說，儘管如此，民生經濟各部門仍維持生產和建設，同時採取徹底的防疫措施。金正恩已下令在每個縣市允許有限活動。

世界衛生組織（WHO）警告，病毒恐在北韓迅速傳播；北韓沒有疫苗接種計畫，且拒絕國際援助。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110517

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