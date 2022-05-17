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芬蘭瑞典領袖19日訪白宮 與拜登討論申請入北約

2022/5/17 22:34
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）19日將在白宮歡迎芬蘭總統與瑞典總理到訪，討論在俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國尋求申請加入北大西洋公約組織（NATO）的歷史性決定。

綜合法新社與路透社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）將與拜登會面，討論「北約申請案、歐洲安全，以及強化我們在多項全球議題的緊密夥伴關係，還有支持烏克蘭」。

然而北約成員國土耳其已表態反對芬蘭與瑞典加入。尚皮耶今天在總統座機「空軍一號」（Air Force One）上告訴記者，拜登政府有信心北約能就相關議題達成共識。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先前也表示，儘管土耳其有疑慮，他有信心瑞典和芬蘭能夠加入北約。

土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）18日將在華府會見布林肯，兩人會談重點可望擺在土國反對瑞典和芬蘭加入北約的立場。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110517

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