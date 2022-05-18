拜登訪南韓在即 北韓隨時可能試射洲際彈道飛彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓和美國官員表示，儘管北韓正在對抗一波疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但似乎正準備在美國總統拜登首次訪問南韓前，隨時試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓國家安保室第一次長（副部長）金泰孝在首爾的記者會上說，北韓試射洲際彈道飛彈似乎迫在眉睫。

他說：「如果北韓在美韓峰會期間發生小規模或大規模的挑釁，我們已經備好B計畫。」

金泰孝說，就算需要改變美韓峰會的時程，這項計畫將可確保美國和南韓聯軍的防衛態勢和指揮控制系統。

不願透露姓名的一名美國官員說，最新情報顯示，北韓最快可能在明天或20日試射洲際彈道飛彈。

拜登預計在20日抵達南韓訪問，並與南韓總統尹錫悅舉行數天會談，之後訪問日本。

白宮上週表示，拜登此行考慮走訪南北韓之間的非軍事區（Korean Demilitarized Zone）。但金泰孝說，這似乎不可能。

這是拜登擔任總統後首度訪問東北亞地區，也是首度與5月10日就任韓國總統的尹錫悅舉行峰會。

金泰孝說，北韓本週末進行核試的可能性似乎很低，但如果北韓進行任何重大挑釁，因應方案都已備妥。

美國官員曾警告，北韓可能在拜登訪韓前後測試核子武器。美國國務院昨天表示，並不預期COVID-19疫情的爆發會改變平壤恢復核試的決心。北韓2017年暫停核試迄今。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110518