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米開朗基羅裸體素描拍賣創紀錄 7.1億落槌

2022/5/19 14:43
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）米開朗基羅（Michelangelo）首幅已知的裸體素描今天在法國巴黎佳士得拍賣會以2300萬歐元（約新台幣7.1億元）落槌，創下這位文藝復興巨匠畫作的拍賣紀錄。

法新社與「富比世」（Forbes）雜誌報導，這幅15世紀晚期的素描，以鋼筆和棕色墨水勾勒一名裸體男子站在另兩人前面的模樣，畫作不知去向一個多世紀後，最近在法國私人收藏中發現。

包括買家佣金在內，這幅素描的拍賣價，遠超過2000年倫敦佳士得（Christie's）以950萬歐元拍出米開朗基羅畫作「復活的基督」（The Risen Christ）的價格，但低於3000萬歐元的標價。

佳士得古代和19世紀繪畫部門主管里哈爾（Helene Rihal）拍賣前告訴法新社：「私人手中的米開朗基羅畫作不到10幅。」這幅素描上次出售，是1907年在巴黎的德魯奧酒店（Hotel Drouot）。

佳士得指出，這幅裸體素描保存非常完好，畫作部分內容取材自馬薩喬（Masaccio）在義大利佛羅倫斯（Florence）布蘭卡契小堂（Brancacci）的壁畫，在此之前「躲過專家們的注意」。

直到2019年專家清點法國私人收藏，才鑑定出這幅畫為米開朗基羅的作品。同年9月，這幅畫被定為「法國國寶」，禁止離開法國領土長達30個月，讓法國政府和博物館有機會購買。

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A4大小的這幅畫，內容非常類似馬薩喬壁畫「新教徒的洗禮」（The Baptism of the Neophytes）中的人物，但佳士得古典大師畫作部門專家阿斯汀（Stijn Alsteens）在佳士得官網指出，「這幅畫不僅僅是臨摹而已」。

阿斯汀說，「米開朗基羅讓畫中人物更健壯、更魁梧，更符合他的審美觀，同時卻也保持了人物脆弱的一面」，表現出男子在等待洗禮時「裸露與顫抖的模樣」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110519

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