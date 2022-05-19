美財長再籲撤對中關稅 商品戰略屬性與否待認定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國財政部長葉倫證實正在拜登政府內倡議取消部分非戰略性中國進口產品加徵的關稅。外媒研判像成衣、單車類應是撤除關稅的項目，但像太陽能板等領域美國應不會鬆手。

美國政治新聞網Politico指出，從去年起美國財政、商務部的官員就力倡要撤銷部分對中國銷美貨品加徵的關稅，白宮國家安全會議一些人則主張一般消費性產品的關稅可撤，但像太陽能板、半導體等中國大力補貼領域的相關產品，應加徵更多關稅。

路透社日前報導，白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）4月時表示，美國應降低對自行車或成衣等一系列非戰略性中國商品加徵關稅，以抑制通膨。

辛赫說，美國可以利用關稅來推進戰略優先事項，例如強化關鍵供應鏈、保持美國在基礎技術方面的領先地位以及支持國家安全，「但對一些未涉及這些目標的商品類別而言，就沒加徵關稅的理由。我們何必要對自行車、服飾或內衣褲加徵關稅」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國全國零售聯盟（NRF）今天敦促總統拜登降低或取消對中國商品課徵的關稅，以遏止通膨高張。他們聲稱，取消前總統川普時期對中國商品加徵的關稅，可使消費者物價下降多達1.3%。

NRF主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）在致拜登的信中寫道：「從日常用品、服務、租賃、雜貨和天然氣價格，消費者和企業持續感受物價全面上漲的痛苦。取消對中國商品徵收懲罰關稅，將減輕美國經濟的部分通膨壓力。」

代表沃爾瑪（Walmart）和達吉特公司（Target）等數千家零售商的NRF指出，美國進口商已為美中貿易戰產生的關稅支付了1365億美元，這些成本主要都轉嫁到美國消費者身上。

根據美國勞工部數據，在截至4月為止的過去12個月，隨汽油、食品、汽車和其他產品價格飛漲，消費者物價指數（CPI）比去年同期勁揚8.3%。

拜登政府內、外一些經濟學家以及許多商業團體都主張降低對中國商品加徵的關稅，以協助對抗創40年新高的通貨膨脹。幕僚間為此展開激烈辯論，其中財長葉倫（Janet Yellen）抱持支持立場。

葉倫今天告訴媒體，在她看來加徵301條款式的懲罰性關稅似乎「對消費者和企業造成更多傷害，在解決我們與中國的實際問題方面也不是很有戰略意義」。

外電相關報導多認為，目前美國財政、經貿官員與國家安全官員間，對如何執行中國戰略的步調不一致。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110519