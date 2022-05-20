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南加州槍擊案 台人團體盼中國統促會列恐怖組織

2022/5/20 12:04
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國南加州橘郡15日發生台僑教會槍擊血案，釀1死5傷悲劇。台灣人公共事務會（FAPA）在網路上請願，盼美國政府將與槍手周文偉有關的中國和平統一促進會列為恐怖組織。

這項請願要求美國國會議員敦促聯邦調查局（FBI）將中國掌控、總部位於華府的「中國和平統一促進會」（National Association for China’s Peaceful Unification）列為美國國內恐怖組織，並調查這個組織作為外國代理人促成暴力和宣傳的行動。

請願網頁寫道：「自從美國加州橘郡（Orange County）拉古納伍茲鎮（Laguna Woods）的台灣長老教會上週日發生可怕槍擊事件以來，我們的社群依舊感到恐慌。」

「如今很清楚知道，這名槍手隸屬中國和平統一促進會，這個由中方控制的組織推動中國吞併台灣，同時煽動對台灣人民及親台灣支持者的仇恨。」

「我們邀請您寄送這份請願書給您的民選官員，要求他們敦促聯邦調查局將中國和平統一促進會列為國內恐怖組織，並調查這個組織作為外國代理人促成暴力和宣傳的行動。」

「我們也認為，國務院要求中華人民共和國為其國外代表團和代理人的恐怖行動負責一事非常重要。」

文章寫道：「最後，要求國會議員對於這項事實引起更多關注：一個對美國懷著強烈不信任的外國政府正積極贊助和主導個人的激進化，以致於台裔美國公民僅因他們承襲的血脈、身分和政治信仰就成為目標。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110520

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