亞速營副指揮官：鋼鐵廠內剩數百烏軍執行特定任務

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）市內亞速鋼鐵廠（Azovstal）內1700多名烏克蘭守軍陸續出降後，亞速營副指揮官稱廠內仍有數百名官兵，在廠內執行特定行動。

路透社報導，目前不清楚鋼鐵廠內剩餘守軍的確切人數。俄羅斯國防部今天宣布，亞速鋼鐵廠過去24小時內新增771名官兵投降，自16日迄今累計已有1730名守軍投降。

烏克蘭極右翼武裝部隊亞速營（Azov Regiment）副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）今天發布一段18秒的視訊演說，聲稱他和其他幹部仍在廠內。

帕拉瑪說：「我們仍在執行一項特定行動，我不會透露具體細節。感謝整個世界，感謝你們支持烏克蘭。」

烏東親俄民兵所建頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic），領導人普希林（Denis Pushilin）表示一半以上的鋼鐵廠內守軍已降，沒受傷的人被帶到頓內茨克俄控區附近一處地方候審。

戰前馬立波市人口約為43萬，普希林說迄今還有20萬人，但烏克蘭官員先前說市內只剩約10萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，馬立波所剩的守軍，包括烏國正規軍及亞速營部隊等都是民族英雄，將設法透過換俘方式救回他們。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110520