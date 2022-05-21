日本迎四方安全對話 動員1.8萬警力強化東京維安

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（中央社東京21日綜合外電報導）美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日將在日本東京舉行，面對目前國際情勢嚴峻，東京都警視廳動員約1.8萬警力強化維安，整體規模跟美國前總統川普訪日時大致相同。

日本共同社報導，為迎接24日登場的「四方安全對話」，東京都內已進入嚴加戒備的維安態勢，警視廳共動員約1萬8000名警力，跟相關單位合力強化主要車站與機場等處的維安工作。

JR東日本公司表示，已對首都圈車站垃圾桶內是否有可疑物品提高警戒；為配合各國領袖座車移動，警方將在首都高速道路與中央自動車道（類似台灣高速公路）部分區間及平面道路進行交管，並在美國駐日大使館等重要設施附近設置臨檢站。

警方也在東京羽田機場航站大樓內逐層巡邏，在美國總統拜登22日到24日訪日期間封閉航站內所有垃圾桶，也暫時關閉屋外觀景台。

每日新聞報導，這次是繼2019年5月川普訪日後，再度有美國總統訪日。雖然警視廳這次動員警力規模跟川普2019年訪日時大致相同，但這次國際情勢因俄羅斯入侵烏克蘭變為緊張，將在重點場域強化警戒。

時事通信社報導，警視廳警視總監大石吉彥說，由於這次是在國際情勢劇烈動盪嚴峻情況下舉行會談，將強化整體警戒。

警視廳18日在東京迎賓館實施重要人士維安及爆破物處理等演練時，警備部長岩下剛說，「恐攻等威脅跟過去無法相提並論」。

讀賣新聞報導，警視廳幹部認為，在目前的國際情勢下「何時會發生何事都不清楚」，已從各警察署調集人力組成「特別機動隊」，強化美國、澳洲、印度大使館及重要人士下榻處周邊等維安警戒。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110521