澳新總理艾班尼斯：將與美日印度領袖一對一會談

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）即將成為澳洲下一任總理的艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他將於宣誓就職24小時之後，24日在東京與美國、日本以及印度領袖舉行一對一會談。

法新社報導，艾班尼斯領導的中間偏左澳洲勞工黨（Labor Party）昨天在聯邦眾議院大選取得勝利之後，他告訴媒體說：「這讓我們向全世界傳達出澳洲變天的訊息。」

59歲的艾班尼斯承諾將加快澳洲減少碳排的腳步，他說：「政策將有所更動，尤其是有關氣候變遷的政策，以及澳洲與世界各國在這項議題上的接觸。」

艾班尼斯表示，他和重要團隊成員將於明天宣誓就職。

宣誓就職次日，他已承諾將出席24日在東京舉辦的四方安全對話（Quad）。這場峰會召集了澳洲、印度、日本、美國4個國家領袖，展開非正式戰略對話，以制衡中國日增的軍事及經濟影響力。

艾班尼斯表示，赴日期間，他並將分別與美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄以及印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行一對一會談。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110522