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四方安全對話將提海事倡議 監控中國非法捕魚

2022/5/22 17:50
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）「金融時報」今天引述美國官員的話報導，美國、日本、澳洲和印度將在東京舉行的「四方安全對話」峰會上公布一項海事倡議，遏止印太地區非法捕魚情形，藉此反制中國漁船行徑。

報導中說，這項海事倡議將利用衛星科技，透過連接新加坡和印度的監測中心，創建一個從印度洋到南太平洋的非法捕魚監控系統。

美國總統拜登（Joe Biden）將參加在東京舉行的澳洲、印度、日本和美國「四方安全對話」（Quad）會議。面對中國日益強硬的態度，這些國家已經加強合作。

根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，這項海事倡議將使這些國家能夠監控非法捕魚，即使這些漁船關閉通常用來追蹤船隻的詢答機。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）5月稍早說，美國很快會宣布打擊太平洋非法捕魚的計畫。

印太地區一些國家對中國龐大的捕魚船隊感到憤怒。他們說，中國漁船經常侵犯其專屬經濟區，造成環境破壞和經濟損失。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110522

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