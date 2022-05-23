王毅：旗幟鮮明拒絕任何軍事集團對抗進入亞太

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京23日電）中國國務委員兼外交部長王毅繼昨天批評美國的印太戰略是圍堵中國、必將失敗後，今天再強調「旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀」。

新華社報導，王毅今天在廣州以視訊方式出席聯合國亞太經濟社會委員會第78屆年會開幕式並致辭。

他說，亞太的和平繁榮不僅關乎本地區命運，更關乎世界未來。要以史為鑒，攜手構建「亞太命運共同體」，再創亞太合作新輝煌。

王毅說，要毫不動搖維護和平穩定，堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

此外，要齊心協力促進經濟發展，推動建立亞太自貿區，建設開放型亞太經濟和世界經濟，為世界經濟復甦增長帶來更多「亞太機遇」。

王毅強調，中國將堅定捍衛亞太和平、促進亞太發展、參與亞太合作、支持聯合國亞太經社會的工作，支持亞太經社會為促進區域發展發揮更大作用。

王毅昨天與巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後召開記者會，並在接受媒體提問時說，美國的「印太戰略」本質上是個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，目的是圍堵中國，最終必然是個失敗的戰略。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王毅並宣稱，「印太戰略」尤其危險的是美方「撕去偽裝，挑動並大打台灣牌、南海牌」，試圖「把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂」。而世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。

美國總統拜登（Joe Biden）正在日本訪問，24日將在東京出席美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。拜登此次亞洲行已宣布，為了跟地區各國強化合作，並為印度太平洋地區的人們帶來利益，美國將啟動印太經濟架構（IPEF）。（編輯：呂佳蓉）1110523