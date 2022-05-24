拜登稱美軍保台 日自民黨外交部會長：最棒的失言

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美國總統拜登（左）23日在美日峰會後聯合記者會上表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）美國總統拜登昨天在美日峰會後聯合記者會上表態，若中國犯台，美國將以軍事介入。對此，日本執政黨自由民主黨外交部會長、參議員佐藤正久說：「這是最棒的失言」。

日本產經新聞報導，針對拜登（Joe Biden）昨天所說的美軍保台言論，佐藤今天上午在自民黨總部的會議上表示，拜登的美軍保台發言可說是最棒的失言，跨越了美國對台灣長期以來的「模糊戰略」。

佐藤還說：「拜登既然做出這樣的發言，日本本身加強外交力與防衛力是至為重要的大事。我們這些政治人物也應有決心做好準備。」

自民黨國防部會長、眾議員宮澤博行也說：「拜登對台灣的承諾是核心，可視為真心之言。這有助於東亞的穩定。」

拜登昨天與日本首相岸田文雄在位於東京的赤坂迎賓館舉行高峰會後召開聯合記者會。被記者問到，如台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答「會的」、「這就是我們做過的承諾」。

但不久後，白宮發給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申了根據台灣關係法提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」（編輯：林憬屏）1110524