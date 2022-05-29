奈及利亞2023年總統大選 阿布貝卡代表在野黨出征

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（中央社奈及利亞首都阿布加28日綜合外電報導）奈及利亞主要反對黨今天提名前副總統阿布貝卡（Atiku Abubakar）代表黨出征2023年總統大選，尋求取代總統布哈里（Muhammadu Buhari）、登上大位。

法新社報導，75歲的阿布貝卡是來自奈國北部的穆斯林，也是人民民主黨（PDP）忠貞黨員，過去曾多次角逐總統寶座。

阿布貝卡今天在首都阿布加（Abuja）贏得人民民主黨黨代表投票後，順利取得總統提名。他告訴支持者：「今天，我們再次創造歷史，一個我們深信會帶來根本改變的歷史。」

人民民主黨曾在奈及利亞執政15年，2015年時任總統強納森（Goodluck Jonathan）敗選才變天，改由全民進步黨（APC）的布哈里執政。

路透社報導，阿布貝卡也曾出馬角逐上一次的2019年大選，但輸給布哈里，並稱選舉存有舞弊。布哈里在做滿兩個4年的總統任期後，兩人2023年大選將不會再狹路相逢。

阿布貝卡1999至2007年出任奈及利亞副總統，擔任總統奧巴山約（Olusegun Obasanjo）的副手。奧巴山約是奈及利亞結束數十年軍人統治以來的首位民選領袖。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110529