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巴西東北部連日豪雨 至少91死數千人無家可歸

2022/5/31 07:26
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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西東北部培南布可州首府雷西夫（Recife）都會區連日遭豪雨襲擊，引發土石流，造成至少91人喪生，26人失蹤，5000人流離失所。

根據國家氣象研究所（Inmet），預計本週雷西夫都會區和樹林區（Zona da Mata）會有更多降雨，且由於土壤已經非常潮濕，山坡地很可能再發生土石流。

培南布可州（Pernambuco）其他地區以及毗鄰的巴萊巴（Paraíba）和阿拉戈斯（Alagoas）兩州部分地區處於橙色警報，雖然雨量較少，但由於持續降雨，發生土石流和洪水氾濫的可能性仍然很大。

安全部隊、民防局、陸軍和市政府人員今天在雷西夫都會區7處土石流地點展開救援工作。

雷西夫、奧琳達（Olinda）、Jaboatão dos Guararapes、São Lourenço da Mata、Igarassu和Abreu e Lima等約20個城市過去24小時的降雨量都超過200毫米。

培南布可州長卡瑪拉（Paulo Câmara）表示，已動員消防部門、民防廳、軍事警察和社會援助廳的全體工作人員協助市政當局援助災民，提前任命新消防隊員，並且請東北軍方司令部支援。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天搭乘直升機視察雷西夫都會區，對豪雨災情表示關切，並對罹難者和災民表示哀悼和慰問。

根據救災行動中心今天報告，約有5000人無家可歸，雷西夫市政府已開放學校和托兒所，安置有需要的家庭。（編輯：郭中翰）1110531

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