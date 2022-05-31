日本外務省新設戰略班 分析中國政經外交動向

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本外務省從今年4月起的2022年度在亞洲大洋洲局中國．蒙古第1課新設「戰略班」，專責中國政治、外交和經濟情報的中長期收集與分析，提供制定對中外交戰略參考。

共同社報導，日本外務省消息人士29日指出，今年下半年登場的中國共產黨第二十次全國代表大會，可望決定中國國家主席習近平邁入第3任期，確立習近平長期統治體制。鑑於美國與中國對峙加劇，日本政府認為有必要針對習近平領導班子的動向，以中長期觀點進行分析。

報導稱，日本政府除致力在安全保障方面與美國加強合作外，也希望以經濟關係為中心與中國構築「建設性關係」。

此外，日本經濟新聞30日報導，外務省從2022年度起，在亞洲大洋洲局中國．蒙古第1課新設了「戰略班」，將中長期分析中國局勢。伴隨俄羅斯入侵烏克蘭，希望能詳細掌握中國方面的動向。

戰略班於4月設立，數名職員已展開業務，專注於收集和分析中國政治、經濟、外交等資訊。將專門致力於長期分析，供日本政府制定中國戰略等政策參考。

美國也採取與日本相同行動，美國將在國務院內設置協調中國相關政策的跨部門團隊「中國小組」（China House）。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1110531