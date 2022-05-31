烏克蘭法庭審理戰爭罪 2俄羅斯士兵判11年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭法院今天判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。這是俄羅斯2月對烏克蘭展開侵略以來的第2起戰爭罪行判決。

鮑勃金（Alexander Bobikin）和伊凡諾夫（Alexander Ivanov）站在烏克蘭中部科捷列夫斯卡婭（Kotelevska）地區法院裡由強化玻璃組建的方框中聆聽判決。兩人上週認罪。

法官波利波克（Evhen Bolybok）說：「鮑勃金和伊凡諾夫所犯罪行已獲充分證明。」

兩人上週承認，他們所隸屬砲兵部隊從俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的目標。

檢察官表示，他們的砲轟行動摧毀德哈奇鎮（Derhachi）一間教育機構，無人傷亡。

被認為分別擔任駕駛和砲手的兩人是在跨越邊境繼續進行攻擊時被俘。檢方對兩人求刑12年；辯方則請求法庭寬恕，稱兩名士兵一直聽從命令，也有悔意。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110531