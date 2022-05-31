更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

烏克蘭法庭審理戰爭罪 2俄羅斯士兵判11年半

2022/5/31 20:57（5/31 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭法院31日判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。（美聯社）
烏克蘭法院31日判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭法院今天判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。這是俄羅斯2月對烏克蘭展開侵略以來的第2起戰爭罪行判決。

鮑勃金（Alexander Bobikin）和伊凡諾夫（Alexander Ivanov）站在烏克蘭中部科捷列夫斯卡婭（Kotelevska）地區法院裡由強化玻璃組建的方框中聆聽判決。兩人上週認罪。

法官波利波克（Evhen Bolybok）說：「鮑勃金和伊凡諾夫所犯罪行已獲充分證明。」

兩人上週承認，他們所隸屬砲兵部隊從俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的目標。

檢察官表示，他們的砲轟行動摧毀德哈奇鎮（Derhachi）一間教育機構，無人傷亡。

被認為分別擔任駕駛和砲手的兩人是在跨越邊境繼續進行攻擊時被俘。檢方對兩人求刑12年；辯方則請求法庭寬恕，稱兩名士兵一直聽從命令，也有悔意。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110531

延伸閱讀
俄羅斯士兵出庭受審 坦承砲轟烏克蘭東部城鎮烏克蘭首審俄羅斯士兵戰爭罪判無期徒刑 俄軍加強烏東攻勢法新社：俄首名在烏受審戰爭罪士兵乞求「寬恕」
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀