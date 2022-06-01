日相強調開放外國觀光客意義 6月7日公布指引

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府將於6月10日重新開放睽違約兩年的外國觀光客入境，初期團客先行。日本首相岸田文雄認為對地區經濟來說具有重大意義，預訂6月7日對外公布相關指引。

日本每日新聞、朝日電視台、日本電視台、TBS電視台報導，日本分階段提高入境人數上限，今年4月10日起每天上限提升到1萬人，今天起每天上限再提升到2萬人。

日本目前將全世界各國依疫情風險高低分為3類，從風險最低的約100個國家或地區入境者，可免除病毒篩檢及隔離。台灣被歸類在風險最低類別。

日本政府日前公布政策方向，預計從6月10日重新開放外國觀光客入境，但開放初期僅限有領隊陪同的團客，尚未開放自由行，且開放的人數將包括在每天2萬的入境上限內。

首相岸田文雄昨天受訪說，為了重振地方經濟，將積極推動開放外國觀光客入境。

岸田說，6月會增加開放北海道新千歲機場及沖繩縣那霸機場國際線，接下來包括例如仙台等地機場，也將依序重啟國際線。

岸田強調，「重新開放因日圓貶值變得有利的國外觀光客入境，對地區經濟來說具有重大意義」。

岸田也宣布，在6月10日正式重新開放外國觀光客入境前，預訂6月7日對外公布相關指引，接下來將在重新開放外國觀光客部分傾注全力。

為重新開放外國觀光客入境，日本政府日前先行試辦小型觀光團，結果來自泰國的團客中有人在大分縣確診感染。

這個泰國團共有4人，另外3人被匡列為密切接觸者，目前已取消行程在飯店隔離，接下來只要篩檢確認陰性的話，將能繼續行程。

日本觀光廳因應重新開放外國觀光客入境，正以強制外國觀光客投保醫療保險為方向進行準備。

觀光廳表示，在即將公布的指引中，將加入要求旅行社等「接待外國觀光客責任者」，必須確認獲外國觀光客同意並完成投保民間醫療保險。

在疫情流行前，曾發生外國觀光客到日本觀光時生病，卻在未支付醫療費用的情況下就出境的問題，因此，觀光廳這次彙整指引時特別加入這項強制投保規定。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110601