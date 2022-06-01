歐冠盃決賽發言惹議 法國內政部長遭點名下台

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）歐冠盃28日在巴黎舉行決賽爆發混亂場面，法國內政部長達馬南指稱比賽出現「大規模」假門票等說法，今天面臨越來越多的批評和指責。

法國極右派國民聯盟（RN）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）建議達馬南（Gerald Darmanin）請辭，達馬南先前為法國警方辯護並指責假門票事件導致歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽爆發混亂局面，這場混亂讓歐洲足壇最重要的一夜蒙上陰影。

瑪琳．雷朋告訴法國第2電視台（France 2 television）：「事實非常嚴重，部長的謊言非常嚴重。」

她說：「在任何其他民主國家，面對這樣的慘敗，在4億電視觀眾面前發生的混亂，讓人留下法國可怕的形象，他（達馬南）應該考慮請辭。」

達馬南將混亂歸咎於「大規模、商業等級和組織詐欺的假票偽造」，並表示有3到4萬名利物浦球迷出現在球場，他們不是「沒有門票，就是用假門票」。

歐洲足球總會（UEFA）和法國足球協會（FFF）消息人士昨天告訴法新社，在法國國家體育場入口處僅查出2800張假門票，這表明問題更多出在管理場外無票球迷的流動。

39歲的達馬南駁斥對警方的批評，並認為這些批評「相當低級和不恰當」，儘管照片顯示一些警察發射催淚瓦斯和胡椒噴霧，影響兒童和身心障礙球迷。

這樣的畫面讓英法兩國之間原本緊繃的關係再度緊張。目前距離國民議會選舉不到兩週的時間，這起事件也成了法國政府的頭疼問題。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110601