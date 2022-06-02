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巴西疫情回溫 聖保羅科委會建議室內戴口罩

2022/6/2 07:50
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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西COVID-19疫情回溫，聖保羅州科學委員會今天建議在封閉場所恢復戴口罩，但這項措施非強制性，只有在醫院和使用大眾運輸工具時必須切實遵守。

巴西聖保羅州在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例和死亡人數下降後，今年3月17日取消在封閉場所強制戴口罩的規定。

然而，5月以來因新型冠狀病毒感染而住院的人數持續增加，5月1日7天移動平均住院人數為170例，31日已達404例。

聖保羅州的住院高峰在去年3月的第2波大流行中，當時平均每天住院3381人，巴西也在那時開始接種COVID-19疫苗。

今年的高峰是在1月，聖保羅州平均每天有1521人入院。自2月以來，住院人數穩定下降，4月平均每天有146人感染新型冠狀病毒住院，是自COVID-19大流行以來的最低人數，但到了5月，下降趨勢逆轉。

聖保羅州衛生廳表示，該州約有270萬人尚未接種第2劑COVID-19疫苗，其中120萬人為5至17歲的兒童和青少年。此外，有1000萬人有資格接種追加劑，330萬人可申請接種第4劑。

聖保羅州是巴西人口最多的一州，約4600萬，約占巴西人口22%。（編輯：郭中翰）1110602

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