英女王收新芬黨祝賀信 讚揚對北愛和平貢獻卓著

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）北愛爾蘭「貝爾法斯特電訊報」（Belfast Telegraph）今天報導，英國女王伊麗莎白二世罕見收到「新芬黨」副主席歐尼爾的來信，信中讚揚女王對北愛和平進程作出重大貢獻。

伊麗莎白二世（Elizabeth II）歡慶登基70週年「白金禧」之際，北愛再度面臨關鍵時刻，親英國的聯合主義派（又稱統一派）正與新芬黨（Sinn Fein）為代表的民族主義派（又稱共和派）相互對峙，政情因此陷入僵局。

這封在上個月發出的信件中，歐尼爾（Michelle O'Neill）稱讚女王「對（北愛）和平與和解的進程…貢獻卓著」。

歐尼爾還說：「身為即將上任的北愛爾蘭首席部長，我將向您看齊，把握所有機會深化友誼關係，並喚醒來自不同文化傳統人們在政治及公共生活領域的合作精神。」

事實上，女王在位的大部分時間裡，這樣的一封信可說是難以想像，因為英國統治下的北愛備受黨派暴力肆虐。

北愛共和派希望加入愛爾蘭共和國，統一派則希望續留英國。當地長達30年衝突已造成數以千計人員喪命，1998年簽署的「耶穌受難日和平協議」（Good Friday peace deal）大體上終結了暴力，但部分持不同立場的愛爾蘭好戰分子依舊反對這項權力分享協議。

新芬黨是愛爾蘭共和軍（IRA）的政治組織。IRA曾在1979年炸死女王的表親蒙巴頓（Louis Mountbatten）將軍。

新芬黨黨魁麥唐納（Mary Lou McDonald）去年首度針對這起刺殺案公開道歉。

女王也曾於2011年出訪愛爾蘭，成為百年來首位親訪都柏林（Dublin）的英國君主，這被視為雙方邁向和解的重要一步。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110602