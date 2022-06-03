業者競相投入猴痘檢測劑研發 市場難及COVID-19

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）非洲以外地區首度爆發猴痘嚴重疫情，有關各國政府正加強疫調工作。診斷公司也競相投入猴痘檢測試劑研發，希望開拓新巿場，但是猴痘病毒檢測需求預料不會像COVID-19那般殷切。

路透社報導，跟2020年業者急於生產診斷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所用的檢測試劑套組、進而開創上百億美元商機一樣，他們上個月又開始一窩蜂投入研發，而這次是針對猴痘。

但是相較於COVID-19，猴痘的檢測需求將相去甚遠，因為它不像COVID-19那樣極具傳染性和危險性，病毒通常透過密切接觸患者而散播，會引發類似流行性感冒症狀、皮膚上會出現充滿膿液的皮疹水泡，通常數週內就會自行康復。

分析指出，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）檢測需求退燒，對猴痘的憂慮增加，使新的猴痘檢測劑巿場可能會部分彌補COVID-19檢測劑下滑的銷售量，但無法完全取代。

以瑞士羅氏大藥廠（Roche）為例，它首季COVID-19檢測劑銷售額達19億瑞士法郎（20億美元）。英商巴克萊銀行（Barclays）分析師費德（Emily Field）估計，羅氏今年這方面銷售額可達30億瑞士法郎。

她說：「猴痘試劑的收益很難實質抵銷COVID-19試劑的前後銷量差距。」

自從5月初以來，約有30國已通報共計550起以上猴痘確診病例，主要是在歐洲，而且患者並沒有前往猴痘病毒流行的非洲旅遊史。公衛當局懷疑現已出現某種程度的社區傳播，好在至今尚未傳出死亡病例。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110603