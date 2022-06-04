德國會批准1000億歐元特別國防基金 因應俄烏戰爭

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）今天批准設立1000億歐元（新台幣3兆1490億元）特別國防基金，總理蕭茲（Olaf Scholz）表示該基金是對俄羅斯入侵烏克蘭的回應。

路透社報導，這筆國防資金計劃在幾年內，補充約500億歐元的德國常規國防預算，以幫助重建冷戰結束後多年遭忽視的德國軍隊

德國政府決定透過修憲設立該基金，以使它繞過德國為實施財政緊縮而採取的所謂債務減速機制。這次修憲需要得到在野保守派和執政聯盟的支持，以達到國會逾2/3席的多數門檻。

這筆基金將使德國能夠實現北大西洋公約組織（NATO）每年國防開支占經濟產值2%的目標，使其成為僅次於美國和中國的全球第3大軍費開支國。

克里姆林宮今天稍早指控德國「再度軍事化」，因為德國提高軍費開支，並表示這使安全風險增加。

德國聯邦議院也通過一項預算，預計今年增加1390億歐元的新債務，為德國有史以來第2高的紀錄，以緩衝這個歐洲最大經濟體受到烏克蘭衝突的影響。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110604