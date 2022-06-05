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哈薩克舉行修憲公投 告別前強人總統時代

2022/6/5 15:07
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（中央社阿拉木圖5日綜合外電報導）中亞國家哈薩克今天舉行修憲公投。哈薩克1月發生致命動亂，結束建國領導人納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）30年來的掌權。

法新社報導，1月的動亂最初是抗議汽油價格飆升的和平示威，最後變成流血事件，造成230多人喪生，並促使當局請求俄羅斯為首的維和部隊提供協助。

在暴力動亂後推動打造「新哈薩克」的人，正是納札爾巴耶夫2019年欽點的總統接班人選托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）。

路透社報導，托卡葉夫雖於2019年就任總統，但直到今年阻止政變、將納札爾巴耶夫和他親戚免除政府要職之後，才完全成為一個獨立的人物。

這次修憲可能讓69歲的托卡葉夫取得所需的政治本錢，在不需前總統納札爾巴耶夫的支持和庇護下尋求第2任期。

除了採取行動分散決策權、加強不同群體在議會中的代表性，這次的修憲還將摘掉81歲納札爾巴耶夫「民族領袖」的地位─一個讓他享有一輩子特權的地位。

托卡葉夫形容這次提出的修憲案，是讓國家從「超級總統」制改為一個有著強健國會的總統制共和國。

儘管有批評者指這次改革虛有其表，但它確實標記著數十年來強化總統權力的趨勢開始出現了逆轉。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110605

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