俄軍襲基輔烏克蘭反擊 澤倫斯基赴烏東前線視察[影]

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烏克蘭總統府5日表示，總統澤倫斯基（中）在東南部的札波羅熱地區視察前線部隊。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統府今天表示，總統澤倫斯基在東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區視察前線部隊。他一週前在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區也有類似行程。

路透社報導，俄羅斯今晨以飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，為一個多月來首見。烏克蘭官員則說，烏軍在東部主戰場反擊，收復北頓內茨克市（Sievierodonetsk）逾半地區。

烏克蘭表示，俄軍擊中鐵路車輛維修工程設施；俄國則說已經摧毀東歐國家運往烏克蘭的戰車。

此外，根據烏克蘭總統府聲明，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在札波羅熱視察前線部隊時表示：「我要感謝你們出色的表現，為國服務，保護我們所有人民和國家。」聲明還說，他為陣亡士兵默哀一分鐘。

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）告訴澤倫斯基，州內約6成領土被俄羅斯占領，超過2700個基礎設施物體受損或被毀。

烏克蘭總統府之後說，澤倫斯基也走訪札波羅熱一處醫療設施，並慰問被迫離開家園的民眾，包括從東南部港市馬立波（Mariupol）撤離的人。馬立波遭圍攻數週後，現已落入俄軍手中。

澤倫斯基承諾採取相關行動，確保所有流離失所者得到妥善安置。烏克蘭總統府引述澤倫斯基說法表示：「我們將切實幫助你們解決這個問題。」

（中央社製圖）

澤倫斯基今天表示，他也前往烏克蘭東部的利西昌斯克（Lysychansk）和索萊達（Soledar）。這兩個城市非常接近烏軍與俄軍一些戰鬥最激烈的地區。

遭受圍攻的利西昌斯克市位在北頓內茨克南方僅數公里處。北頓內茨克是發生俄烏戰爭以來最大規模地面戰的地區之一，烏克蘭聲稱重新獲得更多控制權。

澤倫斯基在夜間影片演說中表示：「我與我的辦公室負責人一起到了東部，我們在利西昌斯克和索萊達。」他還說他不會進一步說明此行細節。

在後來釋出的兩支不同影片中，可見身穿招牌軍綠色T恤的澤倫斯基在類似地堡的狹窄建築中與軍人說話，並且頒獎表揚一些人及發表談話。

澤倫斯基在其中一支影片中說：「你們都應得的就是勝利，那是最重要的事。」

路透社無法立即證實這些影片是否在利西昌斯克和索萊達拍攝。

澤倫斯基今天對外公布的烏東行，是他自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來罕見遠行，且可能是到目前為止最接近前線的行程。

利西昌斯克和北頓內茨克都在盧甘斯克州（Luhansk），索萊達則在頓內茨克州（Donetsk）。這兩州是頓巴斯（Donbas）地區的一部分。頓巴斯地區是烏克蘭工業中心地帶，俄羅斯聲稱他們的任務是「解放」此區。

法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）今天強調，烏克蘭需要西方國家持續軍事支援，直到烏克蘭擊敗俄軍為止。

馬里亞爾告訴當地媒體：「我們早已進入了持久戰，因此我們將需要外界不斷的支持。」

她還說：「西方必須明白，幫助不會是一次就好，而是要一直持續到我們勝利。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110606