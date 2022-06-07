聯合國報告：停止以巴衝突 須終結以色列占領

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）以色列和巴勒斯坦衝突已經持續了數十年，聯合國調查員今天將暴力事件無法休止歸咎於以色列持續占領和歧視巴勒斯坦人，引發以色列憤怒和抗議。

法新社報導，聯合國人權理事會（UNHRC）任命一個高階調查團，就漫長以巴衝突「所有潛在根本原因」展開調查。調查團將矛頭直接指向以色列。

調查團報告指出：「結束以色列的土地占領...對於結束持續不斷暴力循環，仍然有其必要性。」

這份18頁報告主要聚焦於針對過去聯合國調查、報告和對情勢所作裁定進行評估，以及有關調查後來如何及是否貫徹執行。

曾任聯合國人權事務高級專員的皮萊（Navi Pillay）引領調查。她在聲明中說：「與潛在根本原因有關的調查結果和建議，一面倒地將矛頭指向以色列，我們認為這是項指標，顯示這起衝突的不對稱本質，以及一國占領另一國的事實。」

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年5月和以色列爆發戰爭，造成巴、以各260人、13人喪生。以色列拒絕跟在那之後成立的調查委員會（Commission of Inquiry）合作。

這個調查委員會是UNHRC下令進行的最高層級調查，除被賦予調查衝突激增的任務，也針對以色列和遭到占領的巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）違反國際人道和人權法的所有情事展開調查，包括對東耶路撒冷（East Jerusalem）。

這也是調查委員會首度被賦予針對在以色列進行系統性侵害展開調查的任務。

以色列對於遭到調查予以抨擊，批評皮萊「擁護反以色列理念」。

以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）2月曾告訴記者，「她被任命為委員會成員，實在是丟人現眼」。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110607