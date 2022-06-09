日本一橋大學考題外洩 作弊中國考生入學被捕

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本位於東京都國立市的一橋大學1月舉行外國留學生入學考試時，發生數學題目外洩。日媒今天報導，作弊的中國男考生考上入學就讀，昨天遭警方逮捕。

日本讀賣新聞報導，造成一橋大學外國留學生入學考試考題外洩的中國男性考生在考上後入學就讀。掌管東京警務的警視廳8日以涉嫌偽計業務妨礙（以造假手段妨礙業務），逮捕這名考生及另一名同夥的中國男子。

同夥的中國男子對警方供述：「數學考題以外的2科目是自己解題後將答案告知考生。」

一橋大學當天考試共有「日文」、「綜合科目」、「數學」3個科目，警方研判3科考題都有外洩。一橋大學表示，考生共67名，有29人合格。

警方表示，遭逮捕的是一橋大學22歲男學生（住東京都新宿區）及他的前家教老師、就讀研究所（日本稱大學院）的28歲男性（住東京都中央區）。兩人共謀於1月31日一橋大學舉行私費留學生甄試時，下午4時起約40分鐘之內在數學科考試時間內以某種方法拍攝部分考題，透過社群網站將7張圖外洩，涉嫌妨礙一橋大學的業務。

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報導說，男性考生在當天下午4時數學科考試開始後不久就拍攝考題，透過社群網站傳到他的前家教處。下午4時3分，他的前家教傳了7張圖給認識的一名20多歲中國男性。這名20多歲男性在考試時間內將部分的解答傳給考生的前家教，但他對警方表示，不知道那是入學考試的考題。

一橋大學表示，對於在學學生遭警方逮捕，感到很遺憾。等事實關係釐清後，將嚴正處理。（編輯：馮昭）1110609