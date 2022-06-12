談判破裂韓國卡車司機續罷工 癱瘓工業及港口物流

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圖為首爾10日一處氫氣加氣站因罷工貼出無法運作告示。（韓聯社）

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國卡車司機今天第六天罷工，主因工會與政府的談判未能就提高薪水的要求取得進展。這次罷工造成韓國工業中心和主要港口貨物運輸陷入癱瘓。

韓國國土交通部說，官員昨天和工會領導人舉行超過10小時的第三輪談判，促請他們重返工作崗位，但雙方未能縮小歧見。

工會幹部說，他不知道談判是否會繼續下去。國土交通部表示，將繼續與工會談判，但沒有進一步說明。

來自釜山地區的資深工會幹部說，全國16個地區的地方工會負責人今天會聚在一起，討論下一步的行動。

韓國是半導體、智慧手機、汽車、電池和電子產品的主要供應國。這次罷工加劇全球供應鏈的不確定性，而這些供應鏈已因中國嚴格COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策和俄羅斯入侵烏克蘭而遭打亂。

隨著全球港口疲於應付供應瓶頸，晶片、石化產品和汽車業停滯威脅韓國主要出口，這個亞洲第四大經濟體的消費者通貨膨脹率創下14年來新高。

工會幹部說，約100名工會卡車司機今天聚集在南部城市蔚山現代汽車一座大型工廠的大門口，抗議油料價格飆升和要求最低工資保證。他說，預計明天還將有數百人加入抗議。

卡車司機要求延長將在今年到期的補貼，以保證油價上漲時的最低工資。

大約有40人在這場罷工中被捕，其中有些人後來獲釋。這些罷工行動基本上是和平的，不過在一些地方情勢很緊張。

國土交通部說，昨天約有6600名卡車司機罷工，約占貨運卡車司機團結工會（Cargo Truckers Solidarity）成員30%，使蔚山石化廠的卡車運輸工作停止，也減緩鋼鐵巨擘浦項鋼鐵（POSCO）的鋼鐵產品交貨。

工會表示，實際罷工人數比官方說的還多，非工會卡車司機也選擇不工作。工會沒有具體說明參與人數。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110612