全球成長放緩 汽車製造商晶片危機緩解

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（中央社紐約4日綜合外電報導）全球半導體短缺已困擾汽車業近兩年，目前已出現緩解跡象。賓士、戴姆勒卡車和BMW集團等汽車製造商面臨好幾個月的晶片荒後，現在已獲得足夠的這種高科技零件可全力生產。

此一突破比這些企業預期來的快，是面臨經濟和通膨惡化的汽車業亮點，而目前汽車業正處在轉向生產電動車的歷史性過渡時期。車廠正在為晶片供應狀況改善歡呼，但還沒有宣布勝利。

賓士（Mercedes Benz AG）生產與供應鏈管理部門負責人博澤（Joerg Burzer）說：「我們每週仍在進行監控，但到目前為止，基本上我們全球的生產運營沒有任何問題。」他說，供應問題「無處不在」，「但跟去年相比不算什麼」。

儘管汽車需求呈現榮景，汽車製造商仍不得不限制產量，因為全球車廠無法採購足夠的晶片，這些晶片對日益電腦化的汽車至關重要。

晶片荒嚴重到全球乘用車產量幾乎沒有恢復到疫情前水準的跡象。隨著晶片供應改善，汽車製造商正在消化他們累積的大量訂單，而目前值得擔心的是，在通膨加速和利率升高之下，如何維持消費者需求。

根據路透社取得的內部電子郵件，美國電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，特斯拉需要裁員10%，而且他對經濟有一種「超級不妙的感覺」。

但並不是每個人都像馬斯克一樣悲觀。根據德國衣佛研究所（Ifo Institute）的調查，5月德國汽車製造商信心顯著好轉。調查顯示，汽車製造商信心日益成長，相信他們將能夠提高價格，以應對飆漲的原料成本。

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由於經濟前景疲軟和通膨，造成晶片有部分的新供應，因為通膨降低了對同樣使用這些零件的消費電子產品需求。戴姆勒卡車控股公司（Daimler Truck Holding AG）旗下賓士品牌負責人拉德斯特羅姆（Karin Radstrom）表示，該公司現正獲得所需的晶片，可消化累積的訂單。

拉德斯特羅姆受訪時說：「情況談不上理想，但比去年要好。我盡量不要高興得太早，我們仍在密切關注事態發展。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110604