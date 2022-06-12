烏克蘭榖物出口闢波蘭和羅馬尼亞路線 但各有瓶頸

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（中央社新加坡12日綜合外電報導）烏克蘭副外長塞尼克表示，烏克蘭已經建立從波蘭和羅馬尼亞出口穀物的兩條路線，以避免全球糧食危機，但是兩條路線都有瓶頸，使得供應鏈受到影響。

路透社報導，塞尼克（Dmytro Senik）指出，俄羅斯侵略導致烏克蘭經黑海穀物出口停止，全球糧食安全面臨危機，造成普遍性短缺、價格飆漲。

全球第4大榖物出口國烏克蘭表示，約3000萬噸穀物存放烏控地區，基輔試圖經由道路、河流和鐵路輸出。

塞尼克表示，烏克蘭正與波羅地海國家商討增加糧食出口的第3條走廊。

他未就有多少穀物已經或將會經由這些管道輸出詳述。

塞尼克在新加坡舉行的亞洲安全高峰會場邊告訴路透社：「那些路線不夠好，都有瓶頸。但是我們目前正盡全力開發那些路線。」

烏克蘭鐵路系統軌距與諸如波蘭等歐洲鄰國不同，因此穀物必須在邊境換火車，但是當地轉運或儲藏設施不足。

將穀物改變路線送往羅馬尼亞則得走鐵路送到多瑙河（Danube River）的港口、裝上駁船航行至羅馬尼亞東南部康士坦塔港（Constanta）。此一作法複雜而且成本高。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110612