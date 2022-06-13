俄侵烏後打壓異議加劇 又一在地非政府組織關門

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）非政府組織「俄羅斯防止酷刑委員會」負責人巴比內茨今天表示，在被當局貼上「外國代理人」標籤後，他已將組織解散；他並稱此標籤是種「侮辱」。

巴比內茨（Sergei Babinets）在通訊軟體Telegram表示：「我們不願在被貼上外國代理人標籤之後還繼續工作，我們認為此稱號是一種侮辱與詆毀。」他並說防止酷刑委員會的成員在11日作成解散決議。

他表示：「雖然我們的任務明顯重要，但當局多年來意圖將我們組織描繪為一個有害的外國機構。」

「當局傳遞出一種訊息，那就是酷刑正在（或已經）成為政府政策的一環。」

非政府組織「俄羅斯防止酷刑委員會」（Russian Committee for the Prevention of Torture）於2000年成立，主要是從事各項活動，以迫使俄國當局對安全部隊施虐作為進行調查，並採取行動制止。此一組織工作範圍也包括在車臣共和國的情況。

「外國代理人」（foreign agent）標籤令人聯想到蘇聯時代「人民的敵人」一詞，被高度用來對付組織、政敵和記者，指控他們接受外國資金來從事政治活動。

外國代理人須服從無數種約束、遵守繁瑣程序，否則就得面臨重罰；他們須在所有出版物上註明自己是外國代理人。

目前在俄羅斯，許多重要聲音都被無情鎮壓，在俄國2月揮軍入侵烏克蘭以後尤其是如此，已有很多非政府組織被禁。

4月間，俄羅斯當局已勒令國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察（Human Rights Watch）關閉辦公室。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110613