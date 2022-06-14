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ExoMars火星任務 歐洲證實與俄國舉行會談

2022/6/14 10:53
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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）歐洲太空總署今天表示，已與俄羅斯聯邦太空總署就「火星太空生物」探測計畫（ExoMars）舉行會談，探測火星表面的生命跡象。

路透社報導，歐洲太空總署（European Space Agency）新聞辦公室在電子郵件聲明中證實已舉行會談，但沒有說明會談結果，又說15日舉行完預定的歐洲太空總署理事會（ESA Council）會議後將有更新資訊。

歐洲太空總署3月以俄羅斯揮軍入侵烏克蘭、國際對俄羅斯發動制裁為由，暫停與俄羅斯聯邦太空總署在ExoMars計畫上的合作。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）週末期間告訴俄羅斯塔斯社（TASS），歐洲太空總署會談過後將諮詢成員國，但又說恢復合作的機率很低。

根據塔斯社報導，羅戈辛說，「假如他們讓步，稱達成共識，那麼就可能執行任務」，發射行動可能在2024年進行。

他說，得到歐洲太空總署成員國正面回應的機率很低，約在7到8%。

羅戈辛曾於4月時表示，只有在西方解除對莫斯科的制裁下，聯合太空計畫才有可能恢復。

俄羅斯也在國際太空站（International Space Station）上與西方合作。國際太空站是太空中最大的人造物體。歐洲太空總署5月表示，不預期俄羅斯會終止在國際太空站上的聯合營運。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110614

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