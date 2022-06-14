太平洋兩棲領導人研討會 台海軍少將張世行等人與會

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「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS）14日在東京舉行開幕式，今年首度由日本陸上自衛隊與美國陸戰隊合辦，邀請18國陸戰隊司令官等參加。中央社記者楊明珠東京攝 111年6月14日

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）探討印度太平洋地區穩定為主題的國際會議「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS）今天在東京舉行開幕式，今年首度由日本陸上自衛隊與美國陸戰隊合辦，邀請18國陸戰隊司令官參加。台灣由海軍少將張世行等人以觀察員身分獲邀參加。

本屆「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS）今天開幕，有來自18國等將近70人與會。台灣接受美方邀請以觀察員身分與會者包括海軍少將張世行、陸戰隊上校、海軍中校、陸戰隊少校等4人。4名台灣軍官身穿西服，並未穿軍裝。

美國今年力邀日本共同舉辦「太平洋兩棲領導人研討會」，PALS今年首次在日本舉行。日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀，美方則是太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）中將。

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在日本千葉縣的陸上自衛隊木更津駐囤地，美國陸戰隊的高機動火箭炮及日本陸上自衛隊的地對艦飛彈將同時登場，也將公開美國運輸機對陸上自衛隊運輸機MV-22魚鷹機（Osprey）進行空中加油的情況。

美國陸戰隊於2015年首度舉行太平洋兩棲領導人研討會，這次採美日合辦方式，首度在日本舉行。太平洋兩棲領導人研討會將探討為了印太地區和平穩定，部隊所做的貢獻、各國之間合作的加強等。（編輯：周永捷）1110614