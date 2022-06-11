日美韓防長會談 首度強調台海和平穩定重要性

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日本防衛大臣岸信夫（左）、美國國防部長奧斯汀（中）及韓國國防部長李鐘燮（右），11日在新加坡舉行會談。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日美韓國防部長今天在新加坡舉行會談，會後公布共同聲明強調「台灣海峽和平與穩定重要性」。日本共同社報導，日本防衛省表示，這是日美韓國防部長會談首度提到台灣。

日本時事通信社報導，日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及韓國國防部長李鐘燮，今天在新加坡舉行會談。

基於北韓在彈道飛彈研發進展，日美韓就有關實施警戒活動、偵測及追蹤訓練達成一致看法。3國國防部長也都同意，將努力再次建立已陷入冰點的日韓防衛當局間信賴關係。

日美韓國防部長在會談後公布的共同聲明中，載明「強烈譴責北韓接二連三非法發射彈道飛彈」。考量到強化軍事施壓的中國，共同聲明也強調「台灣海峽和平與穩定重要性」，並表明「強烈反對任何片面試圖改變現狀、升高緊張的行動」。

日本經濟新聞報導，這次是日美韓繼2019年11月後，時隔約兩年半再度舉行面對面的國防部長會談。

有關反覆試射彈道飛彈的北韓，3國國防部長「都認為是對國際和平與穩定帶來重大威脅的深刻憂慮」，並確認日美韓將合作因應。

有關日美韓重啟有關飛彈發射的聯合訓練，3國國防部長也達成一致看法。3國因日韓關係惡化等因素，從2017年12月後就未再進行這項訓練。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110611