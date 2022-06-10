尹錫悅將出席北約峰會 爭取與多國雙邊會談

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韓國總統尹錫悅確定將出席6月底在西班牙舉行的北約峰會，圖為尹錫悅6日對南韓與美國軍方射8枚飛彈發表談話。（共同社）

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國總統尹錫悅今天確定將出席6月底在西班牙舉行的北約（NATO）峰會，期間可能與美國、日本及歐盟各國領袖進行雙邊峰會。

這次北大西洋公約組織峰會將是 尹錫悅 尹錫悅小檔案 韓國總統當選人

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 5月上任後出席的第一場海外實體會議，首次登上多邊外交舞台的表現受到韓媒矚目。尹錫悅先前曾出席第2次國際COVID-19峰會，但是以視訊方式參與。

韓聯社報導，北約峰會這次史無前例邀請非成員國韓國、日本、澳洲、紐西蘭、瑞典、芬蘭、烏克蘭、喬治亞等出席，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的韓國總統。

韓國總統辦公室官員表示，尹錫悅預計出席30個北約成員國與夥伴國家的會議環節。夥伴國家意指參與北約訓練或與北約交換情報等合作的非成員國。

官員指出，這次是尹錫悅上任首次海外行程，意義重大，希望藉此機會強化與北約成員及夥伴國家的合作，擴大韓國作為核心國家的角色。

尹錫悅也規劃與歐盟主要國家進行雙邊會談，若此行也安排韓美會談，將是尹錫悅與美國總統拜登在一個多月內第2次會面。

尹錫悅是否會與同樣首次受邀出席北約峰會的日本首相 岸田文雄 岸田文雄小檔案 生日：1957年7月29日（64歲）

學歷：早稻田大學法學部畢業

經歷：眾議員、外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長

黨內派系：岸田派（宏池會）

官網：https://kishida.gr.jp/ 看更多 關閉 進行雙邊會談，同樣受到媒體關注。近年韓日關係緊繃，2019年12月時任韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三於中國出席韓日中三方會議後，韓日領袖就未再會面。

但就韓日峰會可能性，官員表示因事涉敏感，尚無可公開的內容。日本共同社先前報導，韓國政府已向日本探詢雙邊會談可能性。（編輯：高照芬）1110610