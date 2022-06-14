美媒：跨黨議員推法案 擬強化監督美企對中投資

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國媒體報導，聯邦參眾兩院的民主、共和兩黨議員正針對政府審查美國在中國投資一事提出新的妥協方案，這是旨在抗中但尚未通過國會關卡的經濟競爭力法案的一部分。

根據政治新聞網站POLITICO取得的草案文本，研議草案將成立新的聯邦監督小組，除了具有審查權，還有基於國家安全考量而可能駁回美國對中國或其他對手國家新投資的權力。這個消息最早由「華爾街日報」披露。

草案也將強制美國投資人和企業揭露對中國某些領域的新投資，例如半導體、電池和製藥。

條文將大幅擴張美國政府監督國內企業對外投資的能力。這將代表美國政府防止美國技術和創新落入中國手裡的最新一步。

民主黨籍聯邦參議員凱西（Bob Casey）和共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）去年提出立法草案，財政部今年春天也另提一項較寬鬆的法案，重點放在企業揭露於中國的新投資，但沒有新的監管權力。

而新草案目的是做為上述兩者之間的妥協方案，今天在相挺的國會辦公室流傳開來。

領頭的企業團體和財政部都對賦予政府審查美國對中國投資的新權力抱持懷疑態度，他們擔心強化監督會不利於美企競爭力並抑制投資。

但提出這項妥協方案的7名國會議員說，對於化解美國資金和技術最終可能幫到中國政府和軍方的疑慮來說，新的權力確有必要。

凱西和柯寧在聲明中說：「建立對外投資的審查機制是非常重要的工具，因為國會致力守護納稅人資金、保護本國供應鏈不受令人擔心的國家所影響。」

這項聲明是與民主黨籍眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）和帕斯克魯（Bill Pascrell, Jr），以及共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、史帕茲（Victoria Spartz）共同發出。

報導提到，新的妥協方案在幾項關鍵領域中異於原本的法案。根據新方案，新的政府監督小組由總統指定，而不是由美國貿易代表署（USTR）負責。外界普遍擔心，美國貿易代表署不夠大、資源不夠多，無法好好率領新的跨部門小組。

根據草案文本，法案涵蓋的交易包括涉及對中國技術轉移的合資企業和工廠等新設施的投資，以及對中國新創企業和技術公司的資金投資。這可能會擴大原本法案的管轄權，因為原本法案並未明確把重點放在流向中國企業的資金，不過其用字也廣泛到足以在白宮認為必要時把這一點納入管轄。

新草案還包括豁免不涉及先進技術轉移或美國智慧財產的所謂「普通商業交易」。

前述7名國會議員希望新草案的用字遣詞能化解業界和一些支持自由貿易的議員對原本法案的疑慮。這7名議員在寫給其他議員的信中說，新提案獲得兩黨及參眾兩院相挺，能解決業界在意的問題，包括未來活動的範圍、涵蓋產業及防止雙頭馬車。

信中還寫道，這項草案讓美國與盟國的對外投資機制達成一致。

不過，報導指出，目前還不知道這項妥協方案能否獲得更廣泛的支持。先前的版本都未能在有關經濟競爭力法案的協商中獲得支持，包括柯寧上月提出的草案。

此外，已有人議論新草案對於平息外界對法案的批評沒什麼幫助。

以凱西和柯寧為首的支持者要求國會辦公室和外部團體在15日之前對新的妥協方案提出意見，同時試圖在兩院協調委員會推進法案。法案中包括斥資520億美元來提升美國半導體晶片生產。

眾院領袖曾說，他們希望在7月4日休會前表決這項法案，但整套法案已經卡在廣泛協商中好幾個月了。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1110614