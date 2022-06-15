研究：美國墮胎數增加 扭轉先前30年下降趨勢

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）根據墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）今天公布的數據，在截至2020年的3年期間，美國的墮胎數增加了8%，扭轉了先前30年的下降趨勢。

根據先前洩露出來的一份美國最高法院多數意見草案，最高法院將在這個月就推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出裁決，外界普遍認為將會終止或嚴重限制墮胎權。

這項研究報告的共同作者瓊斯（Rachel Jones）表示，墮胎案例數量增加意味著，最高法院若推翻讓墮胎在全美合法化的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，所造成的影響將比預期大。

瓊斯在受訪時說：「20多年來，我一直在葛特馬赫協會（Guttmacher Institute）研究墮胎問題，這是墮胎數首見攀升。」

報告指出，美國2020年有93萬160個墮胎案例，高於2017年的86萬2320例。2020年，懷孕後最終選擇墮胎的比例約1/5，達20.6%，高於2017年的18.4%。

變化的情況因州而異，密西西比州的墮胎數增加了40%，奧克拉荷馬州更在3年內激增103%。

相較之下，密蘇里州因為提供墮胎服務的機構只剩1處，全州墮胎數從2017年的4710例掉到2020年的170例，下降了96%。毗鄰的伊利諾州墮胎數則增加25%，這顯示密蘇里州的女性可能改到伊利諾州墮胎。

目前還不清楚是什麼原因讓墮胎數增加，但這份報告表示，其中一個因素可能是醫療補助計畫（Medicaid）在許多州的涵蓋範圍擴大了。這項計畫為貧困和低收入的美國人提供醫療保健。

報告也稱，另一個可能原因是在共和黨前總統川普（Donald Trump）掌政期間，部分女性受限於公共計畫，無法獲得避孕協助，這可能導致更多意外懷孕案例。

瓊斯表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並非造成意外懷孕或墮胎的主因。然而，隨著確診病例湧入紐約州，許多診所縮短了工時，這有可能讓墮胎的管道減少，使該州在那3年內墮胎數的增幅小於美國其他地方。

在德克薩斯州，保守派議員認為在疫情高峰期，墮胎是非必要的服務，導致該州2020年的墮胎數比前一年略降。然而，那3年期間德州墮胎數還是增加了5%。

德州2021年頒佈一項法令，禁止在胎兒有心跳後墮胎，那通常是女性最後一次月經來之後的6週左右。由於這項法令，當地許多婦女前往其他州墮胎。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110615