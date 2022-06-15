岸田文雄表明有意出席北約峰會 將成首位與會日相

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日本首相岸田文雄15日表明，有意以首位出席的日本首相身分，參加預定北約峰會。（共同社）

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天晚間在首相官邸舉行記者會時表明，有意以首位出席的日本首相身分，參加預定6月29日到30日在西班牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。

日本讀賣新聞報導， 岸田文雄 岸田文雄小檔案 生日：1957年7月29日（64歲）

學歷：早稻田大學法學部畢業

經歷：眾議員、外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長

黨內派系：岸田派（宏池會）

官網：https://kishida.gr.jp/ 看更多 關閉 說：「歐洲和印度太平洋的安全保障密不可分，我將主張在世界各地都不容許藉由武力片面改變現狀的行為。」

日本經濟新聞報導，岸田晚間出席因應國會休會記者會，表明將出席6月下旬在西班牙舉行的NATO峰會，並在之前出訪德國參加七大工業國集團（G7）峰會。

有關烏克蘭情勢，岸田說，絕不容許俄羅斯踐踏世界和平秩序的入侵行為，「至今已大幅轉變對俄政策」。

談到中國的部分，岸田說，為了保障區域和平與穩定，「對中國會主張該主張的，並要求採取負責任的行動」。

他談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況時強調，「現在還不能鬆懈」，在堅持慎重地朝恢復正常生活的道路邁進這項基本方針的同時，為了早日讓大家重拾過往生活持續努力。

岸田也宣布在政府內部成立負責針對高物價與景氣提出對策的「物價、薪資暨生活綜合對策本部」，透過活用2022年度補正預算已編列約5.5兆日圓預備金等，「致力提出迅速且綜合性的因應對策」。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110615