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援烏數十國防長開會 商討續為烏克蘭供應武器

2022/6/15 22:55
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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）和其他地區共計數十國國防部長今天將召開會議，可望商討對烏克蘭運送武器事宜。烏克蘭正爭取他國大量增加武器供應，以抵擋俄軍進攻。

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，烏克蘭需要1000門榴彈砲、500輛戰車和1000架無人機等軍備。

西方國家承諾，將為烏克蘭提供北約標準武器，包括美製先進火箭。但部署這類武器需要時間，而且烏克蘭需要西方繼續提供支援協助轉換到新的補給和武器系統，而蘇聯時期武器彈藥庫存不斷減少。

今天在布魯塞爾舉行的會議是趁北約召開國防部長會議之便舉行，與會者還包括北約官員以及芬蘭、瑞典和東亞國家代表，由美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發起。這是相關近50國為商討並協調援助烏克蘭而舉行的第3次會議。

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在會議展開前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟邦將繼續提供烏克蘭重型武器和長程火箭系統；同時他預期，本月稍後召開的北約高峰會將商定新一批援烏軍備。

史托騰柏格說：「有時這些努力需要時間，這正是召開今天這種會議之所以重要的原因…我們將在今天會中接見烏克蘭代表，以確定他們想對我們提出的挑戰和問題。」（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110615

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