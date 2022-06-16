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亞洲第二 泰國有望繼台灣之後取得同婚合法化

2022/6/16 12:35
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（中央社曼谷16日綜合外電報導）泰國立法機關一讀通過4項同婚法案，往婚姻平權邁出一大步。亞洲同性婚姻合法化繼台灣衝第一之後，泰國有望成為第二，國會大樓外歡聲雷動。

法新社報導，泰國擁有高能見度的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群，但其成員仍面臨重大障礙和歧視，同婚法案初步通過對這個以佛教徒居多的國家來說是個重大里程碑。

但距離成為立法還需要清除很多障礙。

泰國眾議院批准兩個允許同性婚姻的法案，以及另外兩個允許民事伴侶關係的法案。

國會一個委員會將仔細審查這些法案，將之合併為兩個提案，讓國會議員在支持民事伴侶關係和完全同性婚姻間做出選擇。

在表決結束後，LGBTQ支持者和社運人士在國會外大聲慶祝，哭泣、擁抱和揮舞彩虹旗。

LGBTQ平權活動人士娜達（Nada Chaiyajit）告訴法新社：「我非常開心，有倡議平權的議員投票支持法案，這是『驕傲月』的好兆頭。但我們還有很長一段路要走。」

根據路透社，泰國國會這次通過的4項法案，都尋求讓同性伴侶擁有與異性戀夫婦幾乎相同的法律權利。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110616

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