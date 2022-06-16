太平洋兩棲領導人會議 台將官參觀美日國防裝備

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美日合辦的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）16日安排16國與會人士及以觀察員身分與會的台灣軍方代表、海軍151艦隊艦隊長少將張世行等到千葉縣木更津駐囤地參觀。中央社記者楊明珠千葉攝 111年6月16日

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（中央社記者楊明珠千葉16日專電）由美國、日本合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）在東京舉行，與會人士及以觀察員身分與會的台灣軍方代表今天觀摩國防裝備展示。

第8屆PALS日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀，美方則是太平洋陸戰隊司令中將魯德（Steven Rudder）。有來自18國將近70人參加，台灣接受美方邀請以觀察員身分與會，包括海軍151艦隊艦隊長少將張世行及陸戰隊指揮部副參謀長上校吳志孝等4人參與。

PALS主要是為了維護印度太平洋地區的和平穩定，要提高友好國家之間的水陸兩棲作戰能力。本屆PALS於13日至16日之間召開，美國力邀日本合辦PALS，這次是此研討會首度在日本舉辦，被認為是考慮到中國不斷加強海洋行動，多國之間期待加強合作因應。

主辦單位今天安排研修活動，與會人士上午到位於神奈川縣的日本海上自衛隊橫須賀基地，參觀水機團裝備品展示（陸上自衛隊）及運輸艦「大隅」號，艦內有AAV7兩棲突擊車、氣墊登陸艇（LCAC）、中程多用途防空飛彈（MRMPM）、登陸艇等設備。

下午安排與會人士到位於千葉縣的木更津駐囤地，參觀美日裝備品的靜態及動態展示，包括日本陸上自衛隊的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）、地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM） 、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）、美軍的運輸直升機CH-53模擬對日本陸上自衛隊的V-22魚鷹機進行空中加油。

在木更津駐囤地的靜態展示除了日本的V-22魚鷹機，也有美軍的MV-22魚鷹機、12SSM、HIMARS等。

張世行等台灣軍官代表在參觀各種國防裝備品時，對於美軍MV-22魚鷹機、日本的地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM）、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）看似頗感興趣，與美軍、日本陸上自衛隊人員交流探討。

本屆PALS於傍晚在木更津駐囤地舉行閉幕式後，由吉田、魯德召開聯合記者會。吉田表示，藉由加深PALS與會國之間的合作，對區域和平穩定帶來極大的助益。

被媒體問及，印太地區的安全保障隨著中國、俄羅斯、北韓的行動，產生急遽的變化，日本陸上自衛隊及美國太平洋陸戰隊如何因應的問題時，吉田說，同意魯德所言，絕不容許印太地區有試圖以武力片面改變現狀的情況發生。依據法治，維護自由開放的國際秩序，是極為重要的。

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吉田說，日本是與中國、俄羅斯、北韓以海洋相隔的鄰國，位於堪稱最嚴峻的安全保障環境的最前線。基於這樣體認，日本首先是先對防衛能力進行徹底的強化。同時以此為基礎，加強日美同盟的嚇阻力、應對力是很重要的。

魯德表示，透過PALS，與各國的指揮官進行討論，相信與友好國之間的合作關係更為鞏固。日本的陸上自衛隊與美國太平洋陸戰隊為了守護自由開放的印太地區，應該團結一致，在國際法之下、法律所容許的範圍內行動。（編輯：馮昭）1110616

太平洋兩棲領導人研討會（PALS）16日安排與會人士及以觀察員身分與會的台灣軍方代表、海軍少將張世行等人到神奈川縣橫須賀基地、千葉縣木更津駐囤地參訪，與美軍方人士互動。中央社記者楊明珠千葉攝 111年6月16日

太平洋兩棲領導人研討會（PALS）日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀（右）；美方則是太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）。中央社記者楊明珠千葉攝 111年6月16日

美日合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）與會人士16日在千葉縣的木更津駐囤地，參觀日本陸上自衛隊的V-22魚鷹機、地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM） 、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）等。中央社記者楊明珠千葉攝 111年6月16日