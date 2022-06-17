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哈紹吉謀殺案後 沙烏地王儲將首度訪問土耳其

2022/6/17 17:47
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（中央社伊斯坦堡17日綜合外電報導）土耳其和沙烏地阿拉伯正擺脫2018年沙國記者哈紹吉謀殺案的陰霾之際，土耳其一名高階官員今天告訴法新社，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼將於6月22日訪問土耳其。

異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡總領事館遭到殘殺事件震驚全球，對沙國和土耳其之間的關係造成沉重打擊後，這將是穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）首次訪問土耳其。

這名官員指出，訪問的細節將在「週末」公布。

這名官員還說，兩國將在這次訪問期間簽署多項協議，預計將在土耳其首都安卡拉進行會晤，但詳細地點尚未確定。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾於4月下旬訪問沙國，並在前往麥加（Mecc）之前會見穆罕默德．沙爾曼。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）當時報導指出，兩人「檢視沙國與土耳其之間的關係，以及在各個領域發展兩國關係的方式」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110617

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