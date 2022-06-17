法拉利：最晚2030年80%產品將是電動車和油電車

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（中央社義大利馬拉內羅16日綜合外電報導）法拉利（Ferrari）車廠今天透露，計畫最晚在2030年使80%產品轉為全電動車和油電混合車。對這家以車輛內燃機強大而知名的車廠來說，將是一大轉變。

法拉利新任執行長維格納（Benedetto Vigna）表示：「產品電動化是為了改善性能。」他在義大利北部馬拉內羅鎮（Maranello）法拉利總部，對外披露一項為期4年的策略性計畫。

橫跨2022-2026年的這項計畫將以新車款問世來推動，包括預定2025年推出的法拉利第一款全電動車。

法拉利商業總監加列拉（Enrico Galliera）告訴記者：「法拉利的第一款全電動車將會是百分之百的跑車。」

他誓言，「我們將開發出一款電動車，足以挑起和駕駛（傳統）法拉利一樣的激情」，但他並未說明技術細節。

法拉利計畫擴大馬拉內羅廠的規模，並開闢第3條生產線，以生產油電混合車和電動車。根據這項計畫，最晚到2026年，法拉利將有大約60%產品是電動車和油電混合車；到2030年結束前，此一比例將擴大到80%。（譯者：張佑之/核稿：劉學源）1110617