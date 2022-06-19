北約稱俄烏戰爭恐持續數年 德天然氣供應拉警報

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俄羅斯國防部說，他們在烏克蘭城市尼古拉耶夫摧毀10座榴彈砲和多達20輛軍車，這些裝備是在過去10天由西方國家提供的。圖為18日尼古拉耶夫房屋遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，北大西洋公約組織秘書長說戰爭可能會持續數年。另外，俄國對西方減供天然氣後，德國將採取緊急措施來確保滿足能源需求，包括增加用煤。

●烏東城鎮燃料庫爆炸 北頓內茨克持續激戰

烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）上網發文說，新莫斯科斯克鎮（Novomoskovsk）一座燃料庫19日爆炸，造成一死兩傷。這座燃料庫18日遭到3枚俄羅斯飛彈攻擊。

列茲尼琴科18日表示，燃料庫遭飛彈攻擊時有11人受傷；19日他又說，燃料庫被擊中約14個小時後，消防人員還在試圖撲滅飛彈襲擊引發的大火。

另外，烏克蘭武裝部隊19日指出，烏克蘭軍隊在東部城巿北頓內茨克（Severodonetsk）附近擊退俄羅斯攻擊。兩軍已在當地浴血戰鬥數週。

俄羅斯國防部則說，俄羅斯對北頓內茨克的攻勢正順利展開，俄軍並發射伊斯坎德（Iskander）飛彈擊中烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）戰車修理廠。

●G7將力挺基輔到底 北約稱戰爭恐持續數年

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）18日表示，七大工業國集團（G7）將會在即將登場的高峰會上明確表示，烏克蘭能夠期待獲得G7的持續支持，「需要多久就多久」。

蕭茲說，他和法國、義大利及羅馬尼亞領袖於16日聯袂走訪基輔（Kyiv）期間，已與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統討論進一步提供武器給烏克蘭議題，尤其是彈藥和大砲。

另外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴德國週日畫報（Bild Am Sonntag），俄羅斯入侵烏克蘭戰爭可能會持續數年，並稱提供最先進武器給烏克蘭，將會提升基輔當局從俄羅斯掌控中解放烏東頓巴斯地區（Donbas）的機會。

●英稱軍隊須有能力在歐洲作戰並擊敗俄國

根據英國媒體，新上任的英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）告訴部隊，英國必須擁有能在歐洲作戰並打敗俄羅斯的軍隊。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，英國首相強生（Boris Johnson）公開聲援烏克蘭，強生雖排除派遣英軍協助基輔（Kyiv）政府的可能性，但他本週末警告，倫敦將須展現對烏克蘭的「長期」支持。

●俄羅斯減供天然氣 德國宣布將增加用煤

俄羅斯近日突然減少天然氣輸送量，讓德國全國上下大為緊張，節能成了全民運動；為避免冬天供應吃緊，製造業恐被迫減少用量。

俄羅斯14日以機組維修為由，宣布減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，影響遍及全歐，德國、法國、義大利、奧地利、捷克都受到影響；以德國為例，輸送量整整銳減6成。

德國政府19日說，在俄羅斯天然氣供應減少後，德國將採取緊急措施，確保滿足能源需求，其中包括增加煤炭使用。

德國政府宣布採取緊急措施的決定，代表著由社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟改變立場。執政聯盟曾誓言將在2030年前減少煤炭使用量。

●義加入卡達天然氣田擴張計畫 匈稱獲俄供氣保證

俄羅斯幾天前對義大利減少天然氣供應後，義大利能源大廠埃尼集團（Eni）19日加入卡達能源公司（Qatar Energy）在全球最大天然氣田擴張產量的計畫。

卡達能源部長兼卡達能源總裁卡比（Saad Sherida al-Kaabi）在簽約儀式中指出，埃尼集團將會持有總投資額280億美元的北方氣田東段擴張計畫（North Field East）3%股份。

另外，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）19日接受公共電台訪問時說，俄羅斯已承諾會繼續輸送天然氣給匈牙利，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）會履行與匈牙利的合約義務。

●北溪2號天然氣管惹議 梅克爾捍衛當年決定

2014年俄羅斯派兵併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimea），2015年時任德國總理的梅克爾（Angela Merkel）不顧波蘭、立陶宛等中東歐國家警告，批准興建連結俄羅斯和德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），歐盟內部對這條管線從此紛爭不斷。

直到今年2月22日，德國才叫停這個備受爭議的海底管線計畫。

去年12月卸任的梅克爾在「編輯網絡」（Redaktionsnetzwerk Deutschland，RND）18日刊出的專訪說，當時德國的想法是北溪2號如果啟用，俄羅斯就不會再輸送天然氣給烏克蘭、甚至攻打烏克蘭，因此西方努力讓俄國天然氣繼續經烏克蘭送往歐洲，讓烏克蘭收取過境費。

梅克爾也坦言，任期最後她對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的影響力已不如過去，去年蒲亭拒絕出席德國、法國、俄國、烏克蘭4國的「諾曼第架構」（Normandy format）和平會談，她另外為歐洲和俄國建立安全對話的努力也沒有成功。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110619