拆除巴黎網紅愛國石磚 中國青年：堅持追求民主

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巴黎「愛國」網紅景點「中國青磚」日前失蹤引發熱議。中央社記者尋得拆磚人宋意。他表示，起初希望在磚上打上1989.06.04以紀念六四，並解構虛偽愛國主義作秀。但後來計畫遇阻，便拆除石磚。（宋意提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月20日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）巴黎「愛國」網紅景點「中國青磚」日前被發現不翼而飛，引各界熱議。中央社找到拆磚人，他表示目的是藉六四時機訴求民主，解構愛國作秀行徑，並指出許多年輕世代仍不願放棄，堅持發聲。

據中國社群媒體，一位思鄉的甄姓中國留學生發現巴黎艾菲爾鐵塔前廣場地上缺了塊磚，便訂制了一塊刻著「如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上」的青磚。

5月30日甄同學在社群媒體上分享，旋即登上抖音、快手、微博等平台熱搜，以「#河北小伙在巴黎鋪了塊中國石磚」標籤火爆中國各媒體，共獲上百萬的讚數與分享，巴黎中國留學生蜂擁而至，在磚石前排隊打卡。

然而6月3日，有人發現石磚不翼而飛，引發大批熱議與揣測，有人說石磚被偷，也有傳說管理當局拆除石磚。

但其實，這出自一位渴望民主，並想揭穿虛偽愛國主義作秀的中國留學生之手。

中央社記者透過管道，認識了來自東北的宋意，並取得他的信任與專訪，談論拆除石磚的動機與過程。

他首先分析中國石磚如此熱門的原因，第一，因來回中國機票從過去的一張4000人民幣變成8萬，回不去的留學生想念家鄉；第二，「它成了網紅打卡聖地，用來顯示自己愛國，張貼在社交媒體上」。

宋意說，「好像是要宣示自己效忠祖國，因為若真想家，應該去13區等中國街區啊」。

但拆除石磚的起心動念，和六四有關。

由於3日晚間巴黎有一場紀念六四的活動，他2日下午心生計畫，想在青磚上鑽出「1989.06.04」字樣。

「大家還是可以來打卡、表達對家鄉的思念，只是不能發在社交媒體上。還是說打上這組被禁的數字，大家就不來了呢？這也是一種解構實驗。」

3日凌晨，他開始行動，未料遭遇困難。即使宋意已在五金行詢問、試用，仍低估了石磚的硬度，電鑽打不出孔洞，時間已接近凌晨1點，艾菲爾鐵塔即將滅燈。

於是他不得不執行備案，直接用帶來的撬棍撬開石磚。

接著他把磚板放入帆布袋內，卻因太重搬不動，但這時出現了轉機，「4位法國青年走來說要幫我搭把手」。

中國人聚集的巴黎13區柱桿被不知名人士貼上「XITLER」的習近平畫像。中國留學生告訴中央社記者，人既然在法國，擁有更多自由，就應該要更努力追求民主。（宋意提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月20日

原來電鑽早引起他們的好奇，宋意解釋：「石磚是熱愛中國政府的學生放的；而這日期是30年前的一場大屠殺，政府卻不讓我們緬懷。」

法國人聽後表示支持，便把石磚放在其中一人的滑板上，一路推到塞納河畔。為了提起袋子，有人把手中的啤酒忘在原地，導致後來網上有人猜測拆磚的始作俑者是位酒徒。

宋意坦言，理想是把磚帶回家打洞後放回，無奈太重，也不好意思再請人搬運，且他希望一鼓作氣在六四前有所行動，因此決定讓它沈睡於塞納河底。

隔天，許多中國人照例每天巡禮這塊「來自中國的青磚」，卻發現它不翼而飛。消息很快上熱搜，再次火爆全網，連不知情的家鄉父母都傳來新聞連結。

得知行動引發熱議甚至被讚賞後他感到意外，靦腆說道，「這只是小打小鬧，沒什麼值得讓人覺得很強的地方。不過我也想知道他們還會再用幾塊磚來」。

宋意告訴中央社，其實許多中國留學生都正努力透過各種不同的方式，向世界表達民主訴求並針砭中國共產黨，「他們比我更投入」。

例如有人在巴黎蒙馬特區塗鴉牆漆上「89.6.4」；六四當天更有學子在共和廣場懸掛大幅自製坦克人畫像；中國人聚集的巴黎13區柱桿也被貼上了寫著「習特勒」的習近平畫像。

談到渴望民主的中國年輕一代，宋意表示曾在Reddit腦洞板塊看到篇文章，感觸良多，內容寫道：在地球資源枯竭的許多個世紀之後，人類坐上宇宙飛船前往一個類地球。這是個漫長過程，而你是出生在太空船的中間世代，既不曾見過地球，也不會有機會見到下個歸所。

他感慨說，「如這世代的隱喻，我們無緣見證過去民主的百花齊放，出生在高壓環境，也看不到未來何時能有出路」。

雖感無助，但宋意表示他們會繼續行動，「因為這就像一種暗號：我們還有人在堅持」。（編輯：韋樞）1110620