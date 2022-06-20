國際航空運輸協會：航空界2023年有望重回盈利

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國際航空運輸協會預估，航空搭乘人數今年將回復至疫情前的83%。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社杜哈20日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天表示，航空的搭乘人數今年預料將回復至疫情前的83%，航空業在2023年「有望」重回盈利。

法新社報導，國際航空運輸協會總裁華爾希（Willie Walsh）在更新版2022年產業展望報告中表示：「航空業展現韌性，搭乘人數愈來愈多。儘管經濟不確定性續增，貨運仍表現良好。」

航空業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，2020年搭乘人數下滑60%，2021年仍下滑50%，使航空業在兩年內損失近2000億美元。

這導致部分航空公司破產，另有部分航空公司在疫情中脫穎而出，毫髮無傷，這類公司背後大多有國家支持。

國際航協今年年度大會遭遇波瀾，由於中國正嚴格防疫，舉辦會場被迫從上海改為卡達。

國際航協代表290家航空公司，約占全球航空旅行的83%。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110620