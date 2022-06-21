以色列國會將解散擬10月大選 拜登訪前政局動盪

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（中央社耶路撒冷20日綜合外電報導）以色列總理班奈特脆弱的執政聯盟難以抵擋日增的壓力後，班奈特今天宣布，下週將解散國會，預計由外長拉皮德接任臨時總理。據報以色列可能在10月舉行3年來第5次大選。

班奈特（Naftali Bennett）發言人表示，國會議員下週表決解散國會後，外交部長拉皮德（Yair Lapid）將接任總理。記者出身的拉皮德是在執政聯盟中最大政黨的領袖，將擔任臨時總理直到新大選得以舉行。

這意味著美國總統拜登預定7月訪問以色列時，將由拉皮德作東接待。以色列「國土報」（Haaretz）報導，新的大選預計將在10月25日舉行。

班奈特在拉皮德陪同下發表電視演說表示：「我們今天站在諸位面前，此刻實屬不易，但諸位要知道，我們為以色列做了正確的決定。」

●8黨聯合執政存分歧 上任一年面臨垮台

班奈特和拉皮德一年前組成的執政聯盟是由8個政黨組成，儘管意識形態迥然不同，但為了終結前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）長達12年執政而團結起來。

法新社報導，這個聯盟包含鷹派、左翼及阿拉伯伊斯蘭主義者，為以色列史上首見，暫時讓以色列擺脫空前的政治僵局時期。

但在一連串讓聯盟處於垮台邊緣的倒戈事件後，班奈特表示，他將在下週支持解散國會的法案。這使得以色列不到4年內將舉行第5次大選，而且無法保證能組成可行的新政府。

班奈特是宗教民族主義者，曾是約旦河西岸（West Bank）猶太屯墾區居民遊說團體的領袖。他的政府必須在6月30日期限前更新一項措施，確保猶太屯墾區居民權益受到以色列法律保護。約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦人僅適用以色列軍事統治下的法律。

然而執政聯盟中兩位阿拉伯國會議員本月初拒絕更新這項措施，隨後離開聯盟，使得執政聯盟在國會120席中僅掌握60票，無法取得多數。

班奈特表示，他不能讓這項措施失效。他說，這項法律到期將造成「安全風險」和「憲法混亂」。在這項措施到期之前解散政府意味著它會自動更新，直到新政府成立。

●以色列政局動盪 各方反應一次看

執政聯盟中率領中間派政黨的國防部長甘茨（Benny Gantz）說：「我認為政府過去一年表現非常好，而國家不得不被拖入選舉，真是遺憾。但我們作為臨時政府將會盡量維持運作。」

拉皮德表示，他不會等到新的大選才處理以色列面臨的問題。他說：「我們必須解決生活成本問題、針對伊朗、哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）展開行動，對抗那些揚言讓以色列變成非民主國家的勢力。」

路透社報導，尼坦雅胡雖然因涉貪腐面臨審判，仍誓言東山再起。他說，聯合黨（Likud）會領導下屆政府，並對曾是親信的班奈特執政作為嗤之以鼻。

尼坦雅胡在國會告訴記者：「今晚大家都在笑，他們明白一些偉大的事蹟是在這裡發生。我們即將擺脫我國史上最糟糕的政府。」

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯集團表示，面對以色列任何新政府，他們都不會改變路線。哈瑪斯發言人巴荷姆（Fawzi Barhoum）說：「我們必須抵制，以恢復我們人民全部權益。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110621